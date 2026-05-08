AUMOVIO Aktie
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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Autozulieferer habe einmal mehr mit der Barmittelentwicklung positiv überrascht, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für die Gewinnentwicklung. Seiner Ansicht nach ist das Unternehmen auf gutem Weg, um die Zielsetzungen zu erfüllen. Im Hinblick zweiten Halbjahr sollte dann auch klar werden, wie die Barmittel eingesetzt werden./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,45 €
|
Abst. Kursziel*:
50,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,07%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
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