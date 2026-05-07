AUMOVIO Aktie
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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Aumovio nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Autozulieferers liege dank einer leicht besseren Umsatz- und Kostenentwicklung über der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der bestätigte Jahresausblick berücksichtige indes keine Auswirkungen des Nahostkonflikts./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
38,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,13%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
37,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,56%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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