LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Autozulieferer habe einen starken Jahresauftakt gehabt, schrieb Erwann Dagorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies stütze die Jahresziele trotz des größer werdenden Gegenwinds. Potenziale zur Selbstoptimierung zahlten sich weiterhin aus./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:33 / GMT



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