AUMOVIO Aktie

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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

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08.05.2026 07:07:26

AUMOVIO Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Autozulieferer habe einen starken Jahresauftakt gehabt, schrieb Erwann Dagorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies stütze die Jahresziele trotz des größer werdenden Gegenwinds. Potenziale zur Selbstoptimierung zahlten sich weiterhin aus./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
37,60 € 		Abst. Kursziel*:
46,28%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
37,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,45%
Analyst Name::
Erwann Dagorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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