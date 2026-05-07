NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Analyst Jose M Asumendi reduzierte die Schätzungen für die Ergebnisse des Automobilzulieferers 2026 und 2027 im Schnitt um 18 Prozent. Dies sei vorwiegend Aufwendungen für eine Restrukturierung geschuldet, so der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:07 / BST



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