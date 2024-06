MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Neuaufstellung des Vorstands ergebe Sinn, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung zu der entsprechenden Ankündigung des Kupferkonzerns. Die Strategie bleibe unverändert. Mit Blick auf die im "Manager Magazin" beschriebenen "Ideen", dass Salzgitter an einer Anteilsaufstockung interessiert sein könnte, glaubt Obst, dass dies nicht geschehen wird./ajx/bek



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.