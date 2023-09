ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,85 Euro belassen. Die Führungsspitze der spanischen Bank habe ihre Ansicht wiederholt, wonach es bei Gewinn und Kapitalausschüttungen positives Überraschungspotenzial gebe, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Demnach werde für 2024 ein Gewinnanstieg erwartet. Die aktuelle Bewertung der Aktie erscheine angesichts dieser Aussichten zunehmend attraktiver./tav/mis



