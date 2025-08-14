BBVA Aktie

16,41EUR 0,46EUR 2,85%
BBVA

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

14.08.2025 18:12:05

BBVA Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 14,20 auf 17,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts einer branchenführenden Eigenkapitalrendite weise die spanische Großbank nach wie vor eine Bewertungslücke zum Sektor auf, schrieb Inigo Vega in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält die neuen Jahresziele der Spanier insgesamt für erreichbar und erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 11:30 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
17,70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16,30 € 		Abst. Kursziel*:
8,59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16,41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,89%
Analyst Name::
Inigo Vega 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

