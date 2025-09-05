BBVA Aktie
|15,62EUR
|-0,18EUR
|-1,14%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
BBVA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Nach einer behördlichen Zustimmung zum Übernahmeprospekt der BBVA für die Akquisition der Bank Sabadell beginne nun die heiße Phase, schrieb Inigo Vega in einer am Freitag vorliegenden Studie. BBVA könne die Bedingungen noch verbessern, das Management habe zunächst aber die strategische und wirtschaftliche erst einmal bestärkt./bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:42 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:42 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17,70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,84 €
|
Abst. Kursziel*:
11,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,35%
|
Analyst Name::
Inigo Vega
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|15,62
|-1,14%
Aktuelle Aktienanalysen
