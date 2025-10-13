Akzo Nobel Aktie
Akzo Nobel Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 65 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch im dritten Quartal dürfte sich die schlechte Lage der Chemieindustrie kaum verbessert haben, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zur anstehenden Berichtssaison. Die Nachfrage sei schwach und es gebe ein Überangebot. In diesem Umfeld bleiben die Aktien von Industriegasekonzernen wie Linde und Air Liquide seien Favoriten./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 04:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.mehr Nachrichten
|
22.08.25
|Akzo Nobel-Aktie erreicht höchsten Stand seit vier Wochen dank Cevian (dpa-AFX)
|
24.07.25
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Akzo Nobel auf 63 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
22.07.25
|Enttäuschende Zahlen drücken Akzo Nobel-Aktie (dpa-AFX)
|
22.07.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 58 Euro (dpa-AFX)
|
05.06.25
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Akzo Nobel auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro (dpa-AFX)
|
28.04.25
|BASF-Aktie im Plus: Akzo Nobel zeigt Interesse für Lacke-Geschäft (dpa-AFX)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.mehr Analysen
|08:54
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
