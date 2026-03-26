Delivery Hero Aktie

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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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26.03.2026 12:47:30

Delivery Hero Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Essenslieferdienstes hätten wenig Neues geboten, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht "vergleichsweise harmlose Zahlen" leicht positiv, verwies aber auf die andauernden strategischen Erwägungen des Unternehmens./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16,11 € 		Abst. Kursziel*:
98,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
100,38%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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