Delivery Hero Aktie
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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Essenslieferdienstes hätten wenig Neues geboten, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht "vergleichsweise harmlose Zahlen" leicht positiv, verwies aber auf die andauernden strategischen Erwägungen des Unternehmens./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
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Unternehmen:
Delivery Hero
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
32,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
16,11 €
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Abst. Kursziel*:
98,63%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
15,97 €
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Abst. Kursziel aktuell:
100,38%
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Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
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KGV*:
-