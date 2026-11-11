Delivery Hero Aktie

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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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11.11.2026 10:54:51

Delivery Hero Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Jo Barnet-Lamb verweis in einem am Mittwoch vorliegenden Auswertung von Statistiken darauf, dass der Marktanteil der südkoreanischen Essensliefer-Plattform Baemin im Oktober ein Stück weit gefallen sei. Eine Erholung im September werde damit in Teilen wieder umgekehrt./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
41,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
36,87 € 		Abst. Kursziel*:
12,56%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
36,89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,50%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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