Delivery Hero Aktie
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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Jo Barnet-Lamb verweis in einem am Mittwoch vorliegenden Auswertung von Statistiken darauf, dass der Marktanteil der südkoreanischen Essensliefer-Plattform Baemin im Oktober ein Stück weit gefallen sei. Eine Erholung im September werde damit in Teilen wieder umgekehrt./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
41,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36,87 €
|
Abst. Kursziel*:
12,56%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
36,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,50%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
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