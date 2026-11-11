ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Jo Barnet-Lamb verweis in einem am Mittwoch vorliegenden Auswertung von Statistiken darauf, dass der Marktanteil der südkoreanischen Essensliefer-Plattform Baemin im Oktober ein Stück weit gefallen sei. Eine Erholung im September werde damit in Teilen wieder umgekehrt./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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