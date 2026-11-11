Siemens Energy Aktie
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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Overweight" belassen. Der Energietechnikkonzern weise sektorweit führendes Wachstum auf, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seiner Beurteilung des vierten Geschäftsquartals. Er geht davon aus, dass die Margenausweitung sich fortsetzt. Beträchtliche Barmittelausschüttungen seien ein klares Zeichen der Zuversicht./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
245,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
126,50 €
|
Abst. Kursziel*:
93,68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
130,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
87,60%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
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