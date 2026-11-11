1&1 Aktie

24,25EUR -0,10EUR -0,41%
1&1 ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

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11.11.2026 09:10:51

1&1 Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Keval Khiroya passte in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion seine Erwartungen an das Telekommunikationsunternehmen unter anderem an den Personalabbau bei Versatel an./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: 1&1 AG Buy
Unternehmen:
1&1 AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,60 € 		Abst. Kursziel*:
14,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,34%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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