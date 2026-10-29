Delivery Hero Aktie
|37,50EUR
|-0,02EUR
|-0,05%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb sieht beim Essenslieferanten trotz grundsätzlich guter Entwicklung die regulatorischen Risiken im Fokus, wie er am Mittwochabend in seinem Resümee zum Quartalsbericht schrieb. Größter Unsicherheitsfaktor in dieser Hinsicht bleibe die Genehmigung der Übernahme durch Uber./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 21:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
41,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37,43 €
|
Abst. Kursziel*:
10,87%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
37,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,67%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
Analysen zu Delivery Hero
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|09:02
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|09:02
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|09:02
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|37,52
|0,00%
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|13:49
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|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:20
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|11:19
|BASF Neutral
|UBS AG
|11:11
|Vonovia Buy
|UBS AG
|11:08
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG