ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Essenslieferdienst habe stark abgeschnitten und zudem den Jahresausblick angehoben, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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