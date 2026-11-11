Brenntag Aktie
|59,30EUR
|-2,46EUR
|-3,98%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Chemikalienhändlers habe im erwarteten Rahmen gelegen, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch in seiner ersten Beurteilung. Der außergewöhnliche Rückenwind aus dem Vorquartal habe nachgelassen. Der Fokus liege nun auf dem Kapitalmarkttag am darauffolgenden Donnerstag./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:10 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
59,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,41%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
59,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,51%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
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11:04
|Brenntag SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Underweight (finanzen.at)
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10:52
|Neue Analyse: UBS AG bewertet Brenntag SE-Aktie mit Neutral (finanzen.at)
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10:12
|ROUNDUP: Brenntag etwas zuversichtlicher für Gewinnziel - Aktie aber unter Druck (dpa-AFX)
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10:03
|DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start fester (finanzen.at)
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09:28
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|Brenntag-Aktie schwächelt dennoch: Gesamtjahr dürfte am oberen Ende der Prognose landen (Dow Jones)
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07:32
|Brenntag legt deutlich zu - sieht Jahresgewinn am oberen Ende der Zielspanne (dpa-AFX)
Analysen zu Brenntag SE
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|08:21
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|08:21
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|08:21
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|59,18
|-4,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:54
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:48
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10:48
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:47
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:45
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:35
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:34
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:33
|KSB Buy
|Warburg Research
|10:25
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:16
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:10
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.