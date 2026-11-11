Vodafone Group Aktie
|1,38EUR
|0,01EUR
|0,40%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
11.11.2026 10:48:00
Vodafone Group Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 95 Pence auf "Sell" belassen. Das schwache Deutschland-Geschäft der Briten sei durch besseren Lauf in anderen Ländern aufgewogen worden, schrieb Polo Tang am Dienstag nach den Zahlen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
0,95 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
1,39 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
1,16 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
Analysen zu Vodafone Group PLC
|10:48
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|08:55
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:48
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|08:55
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|08:55
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:48
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,38
|0,40%
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|10:54
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:48
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10:48
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:47
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:45
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:35
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:34
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:33
|KSB Buy
|Warburg Research
|10:25
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:16
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:10
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.