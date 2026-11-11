Vodafone Group Aktie

1,38EUR 0,01EUR 0,40%
Vodafone Group ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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11.11.2026 10:48:00

Vodafone Group Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 95 Pence auf "Sell" belassen. Das schwache Deutschland-Geschäft der Briten sei durch besseren Lauf in anderen Ländern aufgewogen worden, schrieb Polo Tang am Dienstag nach den Zahlen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
0,95 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
1,39 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
1,16 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Vodafone Group PLC 1,38 0,40% Vodafone Group PLC

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10:35 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
10:34 Jungheinrich Buy Warburg Research
10:33 KSB Buy Warburg Research
10:25 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
10:14 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:13 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:08 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:07 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:00 Siemens Energy Buy UBS AG
10:00 Brenntag Neutral UBS AG
09:58 RWE Buy Deutsche Bank AG
09:58 E.ON Buy Deutsche Bank AG
09:21 KWS SAAT Add Baader Bank
09:16 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
09:13 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09:12 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:10 1&1 Buy Deutsche Bank AG
09:10 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
09:08 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
09:07 K+S Sell Deutsche Bank AG
09:07 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
09:06 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09:00 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
08:59 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
08:58 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
08:55 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08:55 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
08:45 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
08:43 Unilever Buy Deutsche Bank AG
08:36 Medios Buy Deutsche Bank AG
08:36 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
08:21 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
08:20 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
08:19 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
08:19 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:19 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
08:19 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
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