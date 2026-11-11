Siemens Energy Aktie

130,64EUR 8,92EUR 7,33%
Siemens Energy ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.11.2026 10:25:30

Siemens Energy Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie glaubt laut erster Beurteilung der Zahlen am Mittwoch an eine positive Kursreaktion. Ziele für das Geschäftsjahr 2027 lägen in den Gas- und Netztechnikbereichen beim Wachstum und bei den Margen über den Markterwartungen. Für die Mittelfristziele bis 2030 kann er sich weniger erwärmen, diese seien aber vielleicht auch einer konservativen Haltung geschuldet./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
126,50 € 		Abst. Kursziel*:
66,01%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
130,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60,75%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
10:25 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
10:13 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:00 Siemens Energy Buy UBS AG
08:58 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
08:19 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens Energy AG 129,86 6,69% Siemens Energy AG

Aktuelle Aktienanalysen

11:15 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:54 Delivery Hero Neutral UBS AG
10:48 Henkel vz. Neutral UBS AG
10:48 Vodafone Group Sell UBS AG
10:47 Infineon Neutral UBS AG
10:46 Brenntag Hold Warburg Research
10:45 Medios Buy Warburg Research
10:35 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
10:34 Jungheinrich Buy Warburg Research
10:33 KSB Buy Warburg Research
10:25 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
10:14 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:13 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:08 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:07 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:00 Siemens Energy Buy UBS AG
10:00 Brenntag Neutral UBS AG
09:58 RWE Buy Deutsche Bank AG
09:58 E.ON Buy Deutsche Bank AG
09:21 KWS SAAT Add Baader Bank
09:16 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
09:13 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09:12 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:10 1&1 Buy Deutsche Bank AG
09:10 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
09:08 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
09:07 K+S Sell Deutsche Bank AG
09:07 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
09:06 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09:00 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
08:59 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
08:58 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
08:55 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08:55 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
08:45 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
08:43 Unilever Buy Deutsche Bank AG
08:36 Medios Buy Deutsche Bank AG
08:36 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
08:21 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
08:20 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
08:19 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
08:19 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:19 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
08:19 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
08:18 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
08:18 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
08:18 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
08:17 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen