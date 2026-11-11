NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie glaubt laut erster Beurteilung der Zahlen am Mittwoch an eine positive Kursreaktion. Ziele für das Geschäftsjahr 2027 lägen in den Gas- und Netztechnikbereichen beim Wachstum und bei den Margen über den Markterwartungen. Für die Mittelfristziele bis 2030 kann er sich weniger erwärmen, diese seien aber vielleicht auch einer konservativen Haltung geschuldet./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:08 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.