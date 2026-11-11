K+S Aktie
|12,80EUR
|-0,03EUR
|-0,23%
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
K+S Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 10,50 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ein Team um die neuen Analysten Charles Eden und Priyanka Patel macht Anlegern in einem am Mittwoch vorliegenden Chemie-Branchenausblick auf das Jahr 2027 wenig Hoffnung auf eine zyklische Erholung, da die Herausforderungen durch strukturelle Überkapazitäten fortbestünden. Sie raten daher zu einer defensiven Positionierung mit Air Liquide als Favorit. Eine Normalisierung auf der Nachfrageseite werde es wohl geben, aber noch keine Erholung./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Underperform
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
12,99 €
|
Abst. Kursziel*:
-23,02%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
12,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21,88%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|01.12.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|K+S Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|K+S AG
|12,82
|-0,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:54
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:48
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10:48
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:47
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:45
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:35
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:34
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:33
|KSB Buy
|Warburg Research
|10:25
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:16
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.