NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Delivery Hero nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe die Jahresprognose ein wenig angehoben, doch der entscheidende Kurstreiber bleibe das am 5. November auslaufende Übernahmeangebot von Uber, schrieb Annick Maas am Mittwoch./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:04 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.