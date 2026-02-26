FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Eon von 18 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick bis 2030 sei positiv für die Anlagestory, schrieb James Brand in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee des Geschäftsberichts. Das avisierte Tempo der Gewinnsteigerungen hält er noch für konservativ./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET



