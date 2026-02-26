E.ON Aktie

19,62EUR 0,22EUR 1,13%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

26.02.2026 10:03:02

EON SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Eon von 18 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick bis 2030 sei positiv für die Anlagestory, schrieb James Brand in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee des Geschäftsberichts. Das avisierte Tempo der Gewinnsteigerungen hält er noch für konservativ./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

