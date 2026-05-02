E.ON Aktie
|18,81EUR
|0,51EUR
|2,76%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eon mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Energiekonzerns dürften einen rund zweiprozentigen operativen Ergebnisrückgang (Ebitda) gegenüber dem Vorjahr belegen, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem Ausblick vom Dienstagnachmittag. Das bereinigte Nettoergebnis sollte um ein Prozent gesunken sein./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Market-Perform
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
18,97 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,09%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
18,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,31%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Analysen zu E.ON SE
|29.04.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.04.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|27.04.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
