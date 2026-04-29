E.ON Aktie
|18,81EUR
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|2,76%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
29.04.2026 07:21:29
EON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Der Energiekonzern dürfte am 13. Mai über einen soliden Jahresstart ohne große Überraschungen berichten, der die Jahresziele untermauern sollte, schrieb Pavan Mahbubani in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 19:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Overweight
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
21,70 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
18,90 €
|
Abst. Kursziel*:
14,85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
18,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,36%
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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