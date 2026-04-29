NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Der Energiekonzern dürfte am 13. Mai über einen soliden Jahresstart ohne große Überraschungen berichten, der die Jahresziele untermauern sollte, schrieb Pavan Mahbubani in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 19:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:15 / BST





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