E.ON Aktie

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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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29.04.2026 07:21:29

EON SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Der Energiekonzern dürfte am 13. Mai über einen soliden Jahresstart ohne große Überraschungen berichten, der die Jahresziele untermauern sollte, schrieb Pavan Mahbubani in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 19:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Overweight
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
21,70 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18,90 € 		Abst. Kursziel*:
14,85%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
18,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,36%
Analyst Name::
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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