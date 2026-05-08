Fresenius Aktie
|41,08EUR
|0,60EUR
|1,48%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
08.05.2026 12:50:08
Fresenius SECo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest passte seine Schätzungen für die Bad Homburger am Donnerstagabend an die Resultate des ersten Quartals an./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,71 €
|
Abst. Kursziel*:
35,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,89%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: DAX leichter (finanzen.at)
|
14:27
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, buy (EQS Group)
|
14:27
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf (EQS Group)
|
13:43
|Jefferies & Company Inc.: Buy für Fresenius SE-Aktie (finanzen.at)
|
13:34
|Fresenius SE-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)