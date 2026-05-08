Fresenius Aktie

41,08EUR 0,60EUR 1,48%
Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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08.05.2026 12:50:08

Fresenius SECo Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest passte seine Schätzungen für die Bad Homburger am Donnerstagabend an die Resultate des ersten Quartals an./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40,71 € 		Abst. Kursziel*:
35,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,89%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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