ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger seien das "solideste Haus in einer schwierigen Straße", schrieb Graham Doyle am Donnerstagabend im Nachgang ermutigender Quartalszahlen./rob/ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.