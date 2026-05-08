Fresenius Aktie
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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
08.05.2026 12:40:10
Fresenius SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger seien das "solideste Haus in einer schwierigen Straße", schrieb Graham Doyle am Donnerstagabend im Nachgang ermutigender Quartalszahlen./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
40,71 €
|
Abst. Kursziel*:
32,65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,06 €
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Abst. Kursziel aktuell:
31,51%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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