NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,10 Euro belassen. Ein weiteres Mal habe der Versorger die Erwartungen übertroffen und die Prognose erhöht, schrieb Analyst Javier Garrido in einer ersten Reaktion auf die Quartalszahlen am Mittwoch. Die kurzfristige Dynamik sollte helfen, die Premium-Bewertung zumindest fürs Erste aufrechtzuerhalten./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 07:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 07:56 / BST





