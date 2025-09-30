International Consolidated Airlines Aktie

4,36EUR -0,01EUR -0,27%
International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

30.09.2025 08:34:13

International Consolidated Airlines Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach einem Gespräch mit Finanzchef Nicholas Cadbury mit einem Kursziel von 470 Pence auf "Outperform" belassen. Die Fluggesellschafts-Holding habe Hebel, um die Umsatz- und Kostenentwicklung zu verbessern, schrieb Alex Irving am Montag. Außerdem sei über die Pläne mit den Kernsparten und die strategische Kapitalverteilung diskutiert worden. Der Tenor sei insgesamt positiv und zuversichtlich gewesen. IAG bleibe sein mittelfristiger "Top Pick"./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
4,70 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4,36 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
3,85 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

