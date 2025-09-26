International Consolidated Airlines Aktie
|4,37EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Airline-Holding stehen zudem auf der Empfehlungsliste der Bank und tragen zusätzlich den kurzfristigen Stempel "Positive Catalyst Watch" vor dem Quartalsbericht im November. Analyst Harry Gowers geht in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick davon aus, dass das operative Quartalsergebnis 5 Prozent über dem Konsens landet. Zudem könnte ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt werden./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4,37 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3,82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Nachrichten
|
22.09.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
22.09.25
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
22.09.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
17.09.25
|Freundlicher Handel: Am Mittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
15.09.25
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Consolidated Airlines-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.09.25
|China poised to benefit as blackout risk rises from Iberia to Siberia (Financial Times)
|
11.09.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
10.09.25
|Börse London: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Analysen
|07:16
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07:16
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07:16
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.07.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.05.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|09.04.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.07.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|International Consolidated Airlines Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,37
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:22
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:06
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|25.09.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|25.09.25
|SAP Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|25.09.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|Mercedes-Benz Group Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|25.09.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Volvo AB Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG