Medios Aktie
|12,20EUR
|-1,32EUR
|-9,76%
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Yannik Siering sah in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung den Umsatz des Spezialpharma-Unternehmens über den Erwartungen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) allerdings liege leicht unter dem Analystenkonsens. Stefan Bauerreis verfüge als neu ernannter Finanzchef über umfangreiche Erfahrung in börsennotierten Unternehmen wie etwa Stabilus./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Medios AG Buy
|
Unternehmen:
Medios AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,74 €
|
Abst. Kursziel*:
46,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
113,11%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Medios AG
|
13:55
|ROUNDUP: Medios verdient 2025 deutlich mehr - Aktie bricht aber ein (dpa-AFX)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
10:48
|AKTIE IM FOKUS: Medios verlieren nach Zahlen zweistellig - Ergebnis enttäuscht (dpa-AFX)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
07:36
|EQS-News: Medios achieves double-digit revenue growth and improves profitability (EQS Group)
|
07:36
|EQS-News: Medios erzielt zweistelliges Umsatzwachstum und verbessert die Profitabilität (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Stefan Bauerreis wird neuer Finanzvorstand (CFO) der Medios AG (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Stefan Bauerreis becomes new Chief Financial Officer (CFO) of Medios AG (EQS Group)