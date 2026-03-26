HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Yannik Siering sah in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung den Umsatz des Spezialpharma-Unternehmens über den Erwartungen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) allerdings liege leicht unter dem Analystenkonsens. Stefan Bauerreis verfüge als neu ernannter Finanzchef über umfangreiche Erfahrung in börsennotierten Unternehmen wie etwa Stabilus./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.