FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios vor Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Diese dürften keine großen Überraschungen bringen und einen eher schwachen Jahresauftakt des Herstellers von Spezialpharmazeutika belegen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET



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