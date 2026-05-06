Medios Aktie
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WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
Medios Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios vor Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Diese dürften keine großen Überraschungen bringen und einen eher schwachen Jahresauftakt des Herstellers von Spezialpharmazeutika belegen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Medios AG Buy
|
Unternehmen:
Medios AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,28 €
|
Abst. Kursziel*:
26,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,84%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Medios AG
|
29.04.26
|EQS-HV: Medios AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 10.06.2026 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
|
28.04.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX beendet den Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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28.04.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
28.04.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
27.04.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
22.04.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freitagshandel in Frankfurt: Gewinne im SDAX (finanzen.at)
Analysen zu Medios AG
|13:10
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|13:10
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|Medios Buy
|Warburg Research
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|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
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|Medios Buy
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|Medios Buy
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:39
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|13:38
|Deutsche Bank Equal Weight
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|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
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|Befesa Buy
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|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|Diageo Neutral
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|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.