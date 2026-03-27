Medios Aktie
|12,10EUR
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|2,37%
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
Medios Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsatzentwicklung sei stark gewesen, schrieb Analyst Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen des vierten Quartals. Schwach sei aber die Margenentwicklung gewesen und der Ausblick./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Medios AG Buy
|
Unternehmen:
Medios AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,74 €
|
Abst. Kursziel*:
1,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,76%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
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