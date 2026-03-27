Medios Aktie

12,10EUR 0,28EUR 2,37%
Medios für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8

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27.03.2026 13:21:09

Medios Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsatzentwicklung sei stark gewesen, schrieb Analyst Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen des vierten Quartals. Schwach sei aber die Margenentwicklung gewesen und der Ausblick./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Medios AG Buy
Unternehmen:
Medios AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,74 € 		Abst. Kursziel*:
1,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
12,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48,76%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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