HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios von 27 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den detaillierten Jahreszahlen des Spezialisten für für chronische und seltene Erkrankungen und Gesprächen mit dem Management senkte Analyst Michael Heider am Donnerstagabend seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028. Er hob jedoch das unverändert attraktive Geschäftsmodell und den starken Free Cashflow des Unternehmens positiv hervor./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 22:39 / GMT

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