Medios Aktie
|11,82EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios von 27 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den detaillierten Jahreszahlen des Spezialisten für für chronische und seltene Erkrankungen und Gesprächen mit dem Management senkte Analyst Michael Heider am Donnerstagabend seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028. Er hob jedoch das unverändert attraktive Geschäftsmodell und den starken Free Cashflow des Unternehmens positiv hervor./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 22:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Medios AG Buy
|
Unternehmen:
Medios AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,74 €
|
Abst. Kursziel*:
46,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
119,97%
|
Analyst Name::
Michael Heider
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Medios AG
|
26.03.26
|Schwacher Handel: SDAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
26.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
26.03.26
|ROUNDUP: Medios verdient 2025 deutlich mehr - Aktie bricht aber ein (dpa-AFX)
|
26.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
26.03.26
|AKTIE IM FOKUS: Medios verlieren nach Zahlen zweistellig - Ergebnis enttäuscht (dpa-AFX)
|
26.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
26.03.26
|EQS-News: Medios achieves double-digit revenue growth and improves profitability (EQS Group)
|
26.03.26
|EQS-News: Medios erzielt zweistelliges Umsatzwachstum und verbessert die Profitabilität (EQS Group)
Analysen zu Medios AG
|07:31
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Medios AG
|11,82
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:52
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|08:45
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:44
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|08:43
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|08:42
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|08:42
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|08:35
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:30
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|08:30
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|08:29
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:27
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|07:48
|Ryanair Buy
|UBS AG
|07:48
|easyJet Buy
|UBS AG
|07:48
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07:47
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|07:47
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:43
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|07:41
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:36
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|26.03.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|26.03.26
|Nutrien Sell
|UBS AG
|26.03.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|26.03.26
|Evonik Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|K+S Sell
|UBS AG
|26.03.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|26.03.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|26.03.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG