Michelin Aktie
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Michelin nach Umsatzzahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Reifenhersteller habe die Erwartungen erfüllt und trotz des zunehmend schwierigen Umfelds die Jahresziele bestätigt, schrieb Erwann Dagorne am Mittwochabend. Er sieht aber weiter Risiken für die Markterwartungen an das laufende und kommende Jahr sowie die Gefahr einer Senkung der diesjährigen Cashflow-Prognose./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 20:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Equal Weight
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
30,00 €
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Rating jetzt:
Equal Weight
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Kurs*:
-
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Erwann Dagorne
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KGV*:
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