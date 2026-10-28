TRATON Aktie

32,42EUR -0,36EUR -1,10%
TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

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28.10.2026 09:13:16

TRATON Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick habe die Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter die Erwartungen insgesamt erfüllt, mit den Aufträgen aber enttäuscht, schrieb Michael Aspinall am Mittwoch. Positiv wertete er die weitere Reduzierung des Anteils am chinesischen Konkurrenten Sinotruk./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Hold
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
32,60 € 		Abst. Kursziel*:
7,36%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
32,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,96%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:13 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
02.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.09.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

TRATON 32,54 -0,73% TRATON

Aktuelle Aktienanalysen

09:44 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
09:31 Symrise Market-Perform Bernstein Research
09:14 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
09:13 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
09:11 UBS Outperform RBC Capital Markets
09:05 Ryanair Underperform Oddo BHF
08:59 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:55 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08:23 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
08:17 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:17 Santander Outperform RBC Capital Markets
08:04 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:52 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:48 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
07:34 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:34 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
07:29 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:29 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
07:29 RELX Outperform Bernstein Research
07:28 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:27 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:25 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:57 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
06:55 Boeing Outperform RBC Capital Markets
06:48 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
06:47 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
06:40 Merck Equal Weight Barclays Capital
06:36 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:36 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.10.26 AMD Outperform Bernstein Research
27.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
27.10.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
27.10.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
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