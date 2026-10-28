TRATON Aktie
|32,42EUR
|-0,36EUR
|-1,10%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick habe die Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter die Erwartungen insgesamt erfüllt, mit den Aufträgen aber enttäuscht, schrieb Michael Aspinall am Mittwoch. Positiv wertete er die weitere Reduzierung des Anteils am chinesischen Konkurrenten Sinotruk./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Hold
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
32,60 €
|
Abst. Kursziel*:
7,36%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,96%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
10:17
|ROUNDUP: VW-Truckholding Traton steigert Aufträge weniger als gedacht (dpa-AFX)
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
08:00
|Traton steigert Profitabilität - Prognose bestätigt (Dow Jones)
|
08:00
|EQS-News: TRATON GROUP increases unit sales, sales revenue, and adjusted operating result in the first nine months of 2026 (EQS Group)
|
08:00
|EQS-News: TRATON GROUP steigert in den ersten neun Monaten 2026 Absatz, Umsatz und Ergebnis (EQS Group)
|
27.10.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
27.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
27.10.26
|Ausblick: TRATON legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu TRATON
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|08.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|TRATON
|32,54
|-0,73%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:44
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|09:14
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09:05
|Ryanair Underperform
|Oddo BHF
|08:59
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:48
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:40
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets