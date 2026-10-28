FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Das dritte Quartal habe umsatzseitig wenig begeistert, schrieb Emmanuel Papadakis in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Zahlen. Die Onkologie-Assets hätten schwach performt./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET



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