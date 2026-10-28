TRATON Aktie

32,60EUR -0,18EUR -0,55%
TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

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28.10.2026 09:48:26

TRATON Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Traton nach Quartalszahlen der Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Auftragsentwicklung insbesondere bei der margenstärksten Marke Scania habe klar enttäuscht, während bei MAN die Margen die Erwartungen deutlich verfehlt hätten, schrieb Harry Martin am Mittwoch. Die Jahresziele habe Traton indes bestätigt./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:56 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
32,58 € 		Abst. Kursziel*:
10,50%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
32,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,43%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:48 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09:13 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
02.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

TRATON 32,56 -0,67% TRATON

Aktuelle Aktienanalysen

11:01 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
10:37 Unilever Outperform Bernstein Research
10:37 BASF Outperform Bernstein Research
10:36 Delivery Hero Neutral UBS AG
10:36 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:35 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
10:33 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
10:33 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
10:32 DWS Group Buy UBS AG
10:29 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
10:28 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
10:26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
10:20 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
10:19 Merck Hold Deutsche Bank AG
10:16 Novartis Hold Deutsche Bank AG
10:15 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
10:12 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
10:11 Nokia Buy Deutsche Bank AG
09:56 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
09:55 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09:46 pbb Hold Deutsche Bank AG
09:44 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
09:31 Symrise Market-Perform Bernstein Research
09:14 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
09:13 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
09:11 UBS Outperform RBC Capital Markets
09:05 Ryanair Underperform Oddo BHF
08:59 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:55 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08:23 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
08:17 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:17 Santander Outperform RBC Capital Markets
08:04 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:52 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:48 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
07:34 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:34 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
07:29 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:29 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
07:29 RELX Outperform Bernstein Research
07:28 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:27 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:25 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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