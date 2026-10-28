TRATON Aktie
|32,60EUR
|-0,18EUR
|-0,55%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Traton nach Quartalszahlen der Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Auftragsentwicklung insbesondere bei der margenstärksten Marke Scania habe klar enttäuscht, während bei MAN die Margen die Erwartungen deutlich verfehlt hätten, schrieb Harry Martin am Mittwoch. Die Jahresziele habe Traton indes bestätigt./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
32,58 €
|
Abst. Kursziel*:
10,50%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
32,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,43%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
10:17
|ROUNDUP: VW-Truckholding Traton steigert Aufträge weniger als gedacht (dpa-AFX)
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
08:00
|Traton steigert Profitabilität - Prognose bestätigt (Dow Jones)
|
08:00
|EQS-News: TRATON GROUP increases unit sales, sales revenue, and adjusted operating result in the first nine months of 2026 (EQS Group)
|
08:00
|EQS-News: TRATON GROUP steigert in den ersten neun Monaten 2026 Absatz, Umsatz und Ergebnis (EQS Group)
|
27.10.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
27.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
27.10.26
|Ausblick: TRATON legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu TRATON
|09:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|08.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|TRATON
|32,56
|-0,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|10:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|10:19
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|09:55
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:46
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:44
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|09:14
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09:05
|Ryanair Underperform
|Oddo BHF
|08:59
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)