pbb Aktie
|2,73EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001
pbb Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 3,70 auf 3,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Miriam Killian rechnet mit einer Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorquartal, wie sie in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Hold
|
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3,10 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2,72 €
|
Abst. Kursziel*:
13,89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2,73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,47%
|
Analyst Name::
Miriam Killian
|
KGV*:
-
Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
26.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.10.26
|XETRA-Handel: SDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
26.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.10.26
|EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
21.10.26
|EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
15.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Aktien in diesem Artikel
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|2,74
|0,22%
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|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|10:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|10:19
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|09:55
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:46
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:44
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|09:14
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09:05
|Ryanair Underperform
|Oddo BHF
|08:59
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)