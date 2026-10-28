Bechtle Aktie

35,38EUR 0,04EUR 0,11%
Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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28.10.2026 10:12:28

Bechtle Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister dürfte seine Dynamik gehalten haben, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 13. November. Die Erholung bei den Aufträgen der öffentlichen Hand sei nachhaltig./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35,42 € 		Abst. Kursziel*:
38,34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,50%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 35,38 0,11% Bechtle AG

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10:19 Merck Hold Deutsche Bank AG
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10:15 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
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10:11 Nokia Buy Deutsche Bank AG
09:56 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
09:55 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09:46 pbb Hold Deutsche Bank AG
09:44 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
09:31 Symrise Market-Perform Bernstein Research
09:14 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
09:13 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
09:11 UBS Outperform RBC Capital Markets
09:05 Ryanair Underperform Oddo BHF
08:59 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:55 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08:23 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
08:17 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:17 Santander Outperform RBC Capital Markets
08:04 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:52 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:48 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
07:34 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:34 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
07:29 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:29 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
07:29 RELX Outperform Bernstein Research
07:28 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:27 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:25 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:57 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
06:55 Boeing Outperform RBC Capital Markets
06:48 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
06:47 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
06:40 Merck Equal Weight Barclays Capital
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