Michelin Aktie
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Nach einer schwachen operativen Entwicklung des Reifenherstellers im zweiten Halbjahr 2025 richte sich die Aufmerksamkeit nun auf den Umsatz im ersten Quartal sowie die Profitabilität im ersten Halbjahr 2026, schrieb Akshat Kacker am Dienstag anlässlich der anstehenden Quartalszahlen. Der Analyst rechnet mit einer Erholung von den jüngsten Tiefs./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:17 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
-
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akshat Kacker
KGV*:
-
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|11:58
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:58
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|11:58
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|12:31
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:58
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:13
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:13
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:12
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:27
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:27
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:14
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Oracle Buy
|UBS AG
|10:11
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|ASML NV Buy
|UBS AG
|09:48
|AB InBev Buy
|UBS AG
|09:47
|Apple Neutral
|UBS AG
|09:46
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|09:12
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|Infineon Neutral
|UBS AG
|08:36
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:34
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|08:10
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|08:03
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|07:59
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|07:54
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:41
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|07:40
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets