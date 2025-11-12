NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Die Pläne des Managements seien realistisch und sensibel, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das garantiere allerdings nicht, dass sich der Lebensmittelkonzern kurzfristig transformieren lasse. Es brauche schon mehr als gute Absichten, um den Trend jahrelang sinkender Volumina umzudrehen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:33 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.