Nestlé Aktie
|88,10EUR
|0,64EUR
|0,73%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Die Pläne des Managements seien realistisch und sensibel, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das garantiere allerdings nicht, dass sich der Lebensmittelkonzern kurzfristig transformieren lasse. Es brauche schon mehr als gute Absichten, um den Trend jahrelang sinkender Volumina umzudrehen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:33 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Sector Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
82,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
81,26 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0,91%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
81,69 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,38%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
