Inditex Aktie
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WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex von 63 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Bekleidungskonzern habe zuletzt starke Zahlen vorgelegt, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Intensität bei den Kapitalausgaben der Spanier nehme zu./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49,58 €
|
Abst. Kursziel*:
21,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,11%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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