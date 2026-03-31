Unilever Aktie
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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Nach wochenlangen Spekulationen sei nun eine Einigung mit McCormick über den Verkauf des Großteils von Unilevers Lebensmittelgeschäft erzielt worden, schrieb Callum Elliott in einer ersten Reaktion am Dienstag. Obwohl der Kaufpreis und die Wertverteilung auf den ersten Blick günstig für Unilever erschienen, seien die Auswirkungen des Geschäfts aus Handelssicht "weniger unmittelbar positiv". Das fusionierte Unternehmen dürfte hoch verschuldet sein und die Hauptnotierung in den USA dürfte voraussichtlich erheblichen Verkaufsdruck seitens der europäischen Unilever-Aktionäre auslösen./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Outperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
58,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
42,03 £
|
Abst. Kursziel*:
37,99%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
41,99 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,13%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
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KGV*:
-
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