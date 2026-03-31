Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf vor Zahlen zum ersten Quartal von 88 auf 86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des hohen Gewichts der Marke Nivea im Konsumsegment benötige es hierzu gute Nachrichten, um eine Kaufempfehlung zu rechtfertigen, schrieb David Hayes in einem Ausblick am Dienstag. Eine strategische Neuausrichtung zeige bislang noch keinen Erfolg./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 01:52 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 01:52 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
86,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
76,64 €
|
Abst. Kursziel*:
12,21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
76,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,10%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Analysen zu Beiersdorf AG
|12:16
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|27.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:16
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|27.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|09.01.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|12:16
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|27.03.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.03.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
