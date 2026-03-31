Daimler Truck Aktie
|41,49EUR
|0,69EUR
|1,69%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller dürfte zwar durch die Bank schwach in das Jahr gestartet sein, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter allen von ihm beobachteten Branchenwerten biete Daimler Truck jedoch weiterhin die größten Chancen zur Steigerung des Gewinns je verkauftem Lkw. Die Anleger sollten von der starken Position des Unternehmens auf dem nordamerikanischen Markt, dem Potenzial für eine Trendwende im europäischen Geschäft sowie einem aktiven Einsatz der liquiden Mittel auf Basis einer soliden Bilanz profitieren./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 16:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 16:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
40,60 €
|
Abst. Kursziel*:
15,76%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,28%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
13:56
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
13:56
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10:04
|Neutral-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von UBS AG (finanzen.at)
|
10:04
|Analyse: So bewertet Bernstein Research die Daimler Truck-Aktie (finanzen.at)
|
30.03.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
30.03.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
27.03.26
|Daimler Truck-Aktie: Underperform-Bewertung durch Bernstein Research (finanzen.at)
|
26.03.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Daimler Truck auf 45 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)