Daimler Truck Aktie

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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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31.03.2026 17:52:00

Daimler Truck Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller dürfte zwar durch die Bank schwach in das Jahr gestartet sein, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter allen von ihm beobachteten Branchenwerten biete Daimler Truck jedoch weiterhin die größten Chancen zur Steigerung des Gewinns je verkauftem Lkw. Die Anleger sollten von der starken Position des Unternehmens auf dem nordamerikanischen Markt, dem Potenzial für eine Trendwende im europäischen Geschäft sowie einem aktiven Einsatz der liquiden Mittel auf Basis einer soliden Bilanz profitieren./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 16:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 16:36 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
40,60 € 		Abst. Kursziel*:
15,76%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
41,49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,28%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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