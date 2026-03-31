Carl Zeiss Meditec Aktie
|23,98EUR
|-0,24EUR
|-0,99%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe nur begrenzt Auswirkungen auf Europas Medizintechnikbranche, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das hätten Rückfragen bei den betroffenen Unternehmen ergeben. Die Region stehe für zwei bis drei Prozent des Umsatzes von Carl Zeiss Meditec./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
23,26 €
|
Abst. Kursziel*:
37,58%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
23,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,44%
|
Analyst Name::
Jack Reynolds-Clark
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
27.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
27.03.26
|XETRA-Handel SDAX schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
26.03.26
|TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
25.03.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Carl Zeiss Meditec - 'Halten' (dpa-AFX)
|
24.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
24.03.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX in Rot (finanzen.at)
|
23.03.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|10:51
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|10:51
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|11.03.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|24,02
|-0,83%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:46
|ams buy
|Baader Bank
|12:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:15
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|12:13
|Eni Buy
|UBS AG
|12:12
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|11:14
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|11:01
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|10:55
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:52
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:50
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|10:45
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|10:44
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:43
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:27
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:24
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:22
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:23
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|09:13
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09:12
|TRATON Buy
|UBS AG
|09:11
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09:11
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:09
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09:06
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:59
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|08:59
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|08:59
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|BP Overweight
|Barclays Capital
|08:58
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|08:57
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|08:57
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:55
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|08:41
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|08:41
|Airbus Overweight
|Barclays Capital