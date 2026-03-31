CTS Eventim Aktie
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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Laut Lars Vom-Cleff ist die negative Kursreaktion auf Geschäftszahlen und Ausblick des Ticketvermarkters und Veranstalters deutlich übertrieben, wie er in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick schrieb./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
94,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50,25 €
|
Abst. Kursziel*:
87,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
86,88%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
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27.03.26
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27.03.26
|AKTIE IM FOKUS 3: CTS Eventim brechen wegen enttäuschender Ziele ein (dpa-AFX)
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Analysen zu CTS Eventim
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|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
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|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
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|Bernstein Research
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|Deutsche Bank AG
|07:12
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
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|UBS AG
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|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
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|27.03.26
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