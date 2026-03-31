CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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31.03.2026 12:11:28

CTS Eventim Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Laut Lars Vom-Cleff ist die negative Kursreaktion auf Geschäftszahlen und Ausblick des Ticketvermarkters und Veranstalters deutlich übertrieben, wie er in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick schrieb./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
50,25 € 		Abst. Kursziel*:
87,06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
86,88%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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