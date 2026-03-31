HUGO BOSS Aktie

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31.03.2026 20:50:39

HUGO BOSS Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Sie habe ihr Bewertungsmodell für den Modekonzern feinjustiert, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil seien die Aussichten für die von Hugo Boss angepeilte strategische Kehrwende zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss. Denn die Neupositionierung und die Aufwertung der Marke stecke noch in den Kinderschuhen und das Konsumumfeld sei schwierig./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 18:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 18:01 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
36,73 € 		Abst. Kursziel*:
8,90%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
37,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,82%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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