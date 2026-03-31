Akzo Nobel Aktie
|49,48EUR
|0,17EUR
|0,34%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im Vergleich zum Vorjahresquartal um neun Prozent gesunken sein, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem Ausblick am Dienstag. Gründe seien geringere Volumina des Chemiekonzerns sowie widrige Währungseffekte./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
49,57 €
|
Abst. Kursziel*:
10,95%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
49,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,16%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|10:52
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|24.03.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
