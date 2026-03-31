Saint-Gobain Aktie
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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 93 auf 83 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Die Bauvolumina im Wohnsegment wie auch im Nichtwohnsegment dürften sich in den kommenden Jahren verhalten entwickeln und damit auch die Ergebnisse, schrieb Ben Rada Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grund seien erhöhte Kapitalmarktzinsen und Unsicherheit aufseiten der Kunden./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Neutral
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
70,30 €
|
Abst. Kursziel*:
18,07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
70,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,86%
|
Analyst Name::
Ben Rada Martin
|
KGV*:
-
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