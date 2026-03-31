WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Eni nach Investorenveranstaltungen des Ölkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Das Management habe betont, dass die aktualisierte Produktionsplanung nicht als vorsichtig interpretiert werden sollte, schrieb Joshua Stone in einer Einschätzung vom Dienstag. Es habe auch trotz der gestiegenen Ölpreise kein Interesse an höheren Investitionen über die bisherige Planung hinaus./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 13:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,20 €
|
Abst. Kursziel*:
15,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,92%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
12:26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
30.03.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
30.03.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
30.03.26
|Handel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.at)
|
30.03.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
27.03.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
26.03.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.03.26
|Zurückhaltung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Eni S.p.A.
|07:32
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|07:25
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Eni Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|24,25
|-1,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:46
|ams buy
|Baader Bank
|12:13
|Eni Buy
|UBS AG
|12:12
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|11:14
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|11:01
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|10:55
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:52
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:50
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|10:45
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|10:44
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:43
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:27
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:24
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:22
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:23
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|09:13
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09:12
|TRATON Buy
|UBS AG
|09:11
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09:11
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:09
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09:06
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:59
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|08:59
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|08:59
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|BP Overweight
|Barclays Capital
|08:58
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|08:57
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|08:57
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:55
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|08:41
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|08:41
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:41
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|08:35
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|08:35
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital